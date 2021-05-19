Следователи Территориального управления ГБР в Краматорске направили в суд обвинительные акты в отношении шести сотрудников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, сообщили ForUm’у в пресс-службе бюро.

Следствие установило многочисленные факты, когда во время масштабных пожаров на территории Луганской области в 2020 году, пожарно-спасательные отряды ГосЧС к месту пожара не выезжали. При этом чиновники Службы подделывали акты об их тушении. Чтобы избежать дисциплинарной и уголовной ответственности за халатное отношение к своим служебным обязанностям, инспекторы территориальных подразделений ГосЧС вписывали в «липовые» акты о тушения пожара информацию о руководителях тушения, силах и средствах, якобы привлеченных к работе.

Чиновники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям будут отвечать за служебный подлог (ч. 1 ст. 366 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа до 4 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок до 3 лет.

Среди обвиняемых – 30-летний начальник одного из отделов ГУ ГосЧС Луганской области. Он предоставлял поручения о внесении в официальные документы искаженной информации. Чиновник также обвиняется в выдаче должностным лицом заведомо ложных официальных документов, по предварительному сговору группой лиц (ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 УК Украины).

Напомним, в начале июля 2020 года на территории садоводческого общества №5 «Озеро Волчье» в Новоайдарском районе Луганской области возникли масштабные пожары, в результате которых в огне погибли три человека, уничтожено жилые дома, хозяйственные постройки и другое имущество.