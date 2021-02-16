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В ходе досудебного расследования по факту масштабного пожара на Луганщине следователи ТУ ГБР в Краматорске установили должностное лицо - подстрекателя к искажению информации о тушении пожаров. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе бюро.

Напомним, в начале июля 2020 года на территории садоводческого общества №5 «Озеро Волчье» в Новоайдарском районе Луганской области возникли масштабные пожары, в результате которых в огне погибли три человека, уничтожены жилые дома, хозяйственные постройки и другое имущество.

Однако, по данным следствия, силы и средства пожарно-спасательных отрядов к месту пожара не выезжали.

Для «прикрытия» должностных лиц ГосЧС от дисциплинарной, уголовной или иной установленной законом ответственности за возможное небрежное отношение к своим служебным обязанностям, инспекторы территориальных подразделений ГосЧС вписывали в официальные документы сведения о руководителях тушения пожара, а также о силах и средствах якобы вовлеченных в работу.

Следствием установлено, что в июле 2020 года, с целью сокрытия факта отсутствия пожарной техники ГосЧС на тушении пожара в указанном садоводческом обществе, устные поручения инспекторам о внесении в официальные документы искаженной информации предоставлял 30-летний начальник отдела профилактической работы, расследования пожаров и активных и пассивных средств безопасности центра обеспечения деятельности ГУ ГосЧС Луганской области.

Должностному лицу-подстрекателю, который склонил инспекторов к соучастию в совершении преступления, сообщается о подозрении в служебном подлоге, то есть внесении, выдаче должностным лицом заведомо ложных официальных документов, по предварительному сговору группой лиц (ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 28 , ч. 1 ст. 366 УК Украины). В случае доказательства вины ему грозит наказание в виде ограничения свободы на срок до 3 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.  

Как сообщал ForUm, ранее Государственное бюро расследований сообщило о подозрении трем должностным лицам ГосЧС, которые подделывали акты тушения пожаров в Луганской области.
ForUm

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