На станции «Университет» трое молодых мужчин вынули дефибриллятор из бокса без надобности и открыли электроды. Последние теперь подлежат замене, сообщила пресс-служба киевского метрополитена.

Также на станциях «Академгородок» и «Крещатик» повреждены крышки боксов дефибрилляторов. А на станции «Арсенальная» оборудования недавно пытался похитить бездомный.

Напомним, 52 дефибриллятора закуплены для метрополитена Киевским городским центром здоровья. Для эффективного использования после консультаций с авторами общественного бюджета РеаниМетро и профильными организациями оборудование было размещено в пассажирских зонах.

Чтобы предупредить случаи вандализма или кражи, просим сообщать персонал станции и представителям полиции, если действия пассажиров возле оборудования кажутся подозрительными.