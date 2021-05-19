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На станции «Университет» трое молодых мужчин вынули дефибриллятор из бокса без надобности и открыли электроды. Последние теперь подлежат замене, сообщила пресс-служба киевского метрополитена.

Также на станциях «Академгородок» и «Крещатик» повреждены крышки боксов дефибрилляторов. А на станции «Арсенальная» оборудования недавно пытался похитить бездомный.

Напомним, 52 дефибриллятора закуплены для метрополитена Киевским городским центром здоровья. Для эффективного использования после консультаций с авторами общественного бюджета РеаниМетро и профильными организациями оборудование было размещено в пассажирских зонах.

Чтобы предупредить случаи вандализма или кражи, просим сообщать персонал станции и представителям полиции, если действия пассажиров возле оборудования кажутся подозрительными.  
ForUm

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