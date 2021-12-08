В Николаевской области полиция устанавливает лиц, которые повредили памятник Героям Небесной Сотни в городе Первомайске.

По данным облглавка, 8 декабря около 7:20 в райотдел полиции поступило сообщение от начальника управления ЖКХ Первомайска о том, что в центре города возле остановки общественного транспорта по ул. Грушевского неизвестные повредили и осквернили надписями мемориал Героям Небесной Сотни и воинам АТО», - говорится в сообщении.

В полиции квалифицировали произошедшее по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 296 «Хулиганство» Уголовного кодекса Украины. Санкцией статьи предусмотрено наказание до пяти лет ограничения свободы.

В настоящее время правоохранители проводят первоочередные следственные действия относительно установления причастных к совершению преступления лиц и привлечению их к ответственности.

Полицейские просят граждан, которые располагают какой-либо информацией об обстоятельствах указанного события и личностях вандалов, сообщить в Первомайский районный отдел полиции.