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Верховная Рада Украины создала временную следственную комиссию Верховной Рады Украины по вопросам расследования возможных противоправных действий представителей органов государственной власти и других лиц, которые могли способствовать нарушению государственного суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности Украины и представлять угрозу национальной безопасности Украины, сообщили ForUm’у в пресс-службе ВР.

За соответствующий проект постановления №5243 проголосовали 252 народных депутата.

Согласно постановлению, основной задачей временной следственной комиссии определено изучение и расследование фактов относительно возможного предоставления представителями органов государственной власти Украины и другими лицами государству-агрессору содействия в противоправной деятельности против основ национальной безопасности Украины, выявление угроз суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной экономической или информационной безопасности Украины, а также принятие мер для предотвращения таких угроз.

Отмечается, что в средствах массовой информации опубликованы аудиозаписи, свидетельствующие о сотрудничестве представителей государственной власти Украины с должностными лицами государства-агрессора, в частности относительно схем поставок электроэнергии в аннексированный Российской Федерацией Крым, вопроса обмена военнопленными на временно оккупированном Донбассе, получения прибыли ценой государственных интересов, прав и свобод граждан Украины.

Постановлением определено, что количественный состав временной следственной комиссии составляет одиннадцать народных депутатов. Председателем комиссии стала народный депутат из фракции партии «Слуга народа» Марьяна Безуглая, ее заместителем - представитель фракции «Оппозиционного платформы - За жизнь» Нестор Шуфрич.

В состав комиссии также включены народные депутаты Юрий Мисягин, Виталий Безгин, Александр Мережко, Александр Завитневич, Алексей Жмеренецуий, Святослав Юраш, Елена Хоменко (все - члены фракции партии «Слуга народа»), Игорь Гузь (депутатская группа «Партия «За будущее» ), Николай Люшняк (группа «Доверие»).

Постановлением также определен срок деятельности временной следственной комиссии - один год со дня ее образования.

Отчет временной следственной комиссии о выполненной работе предусматривается заслушать на пленарном заседании Верховной Рады не позднее шестимесячного срока со дня ее образования.
ForUm

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