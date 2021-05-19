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Верховная Рада отклонила двенадцать постановлений, авторы которых предлагали отменить принятие парламентом комплексного закона о дерегуляции в сфере земельных отношений (№2194), сообщает УНИАН.

После негативного голосования по всем постановлениям первый заместитель председателя парламента Руслан Стефанчук отметил, что теперь закон может быть подписан главой Верховной Рады и направлен на подпись президенту.

Напомним, 28 апреля Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в Земельный кодекс Украины и другие законодательные акты относительно усовершенствования системы управления и дерегуляции в сфере земельных отношений».
ForUm

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