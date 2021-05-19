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В Киеве за минувшие сутки обнаружили 477 больных коронавирусом, умерли 13 человек. Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко, сообщили ForUm’у в пресс-службе городского головы.

«477 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом за сутки в столице. Умерли 13 человек. Всего за период пандемии в городе 4972 летальных случая от вируса. А подтвержденных случаев заболевания сегодня - 202 894», - сообщил Кличко.

Заболели 255 женщин в возрасте от 19 до 90 лет и 199 мужчин в возрасте от 18 до 88 лет. А также 11 девочек от 6 месяцев до 13 лет и 12 мальчиков от 17 дней до 17 лет.

В больницы столицы госпитализировали 50 больных коронавирусом, а также 92 пациентов с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровели за прошедшие сутки 1882 человека. В общем коронавирус преодолели 134 959 жителей столицы.

«Больше всего случаев заболевания обнаружили в Святошинском районе - 102, в Голосеевском - 79, в Дарницком и Соломенском районах - по 56 случаев», - отметил Кличко.

Напомним, по состоянию на 19 мая в Украине зафиксировано 5138 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.
ForUm

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