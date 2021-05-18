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Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков подписал распоряжение №122 о созыве внеочередного пленарного заседания ВР девятого созыва на 20 мая, сообщили ForUm’у в пресс-службе парламента.

Внеочередное пленарное заседание созывается в связи с требованием президента Украины.

На нем планируется рассмотреть следующие вопросы:

1) проект закона Украины о внесении изменений в статью 188-32 Кодекса Украины об административных правонарушениях относительно установления ответственности за невыполнение законных требований дисциплинарного инспектора Высшего совета правосудия (реестр. № 5069);

2) проект закона Украины о внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно урегулирования бюджетных отношений при реализации договоров, заключенных в рамках государственно-частного партнерства, в том числе концессионных договоров (реестр. № 5090);

3) проект закона Украины о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно расширения полномочий частных исполнителей (рег. № 4330);

4) проект закона Украины о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно расширения полномочий частных исполнителей (рег. № 4331);

5) проект закона Украины о внесении изменений в Таможенный кодекс Украины относительно расширения полномочий частных исполнителей на принудительное исполнение постановлений о наложении штрафа за нарушение таможенных правил (реестр. № 4532);

6) проект закона Украины о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно отдельных вопросов присоединения к газотранспортной или газораспределительной системы (реестр. № 4578);

7) проект закона Украины о внесении изменений в статью 128 Уголовно-процессуального кодекса Украины относительно особенностей приобретения Фондом гарантирования вкладов физических лиц статуса гражданского истца (рег. № 4547);

8) проект закона Украины о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования вопросов организации корпоративного управления в банках и других вопросов функционирования банковской системы (реестр. № 4367).
ForUm

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