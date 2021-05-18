Укрзализныця продолжает получать обратную связь от пассажиров по графику и маршрутов перевозок. Предложения будут проанализированы и могут стать частью нового расписания движения с 12 декабря 2021 года, сообщили ForUm’у в пресс-службе компании.

Также Укрзализныця продолжает вносить оперативные изменения в текущий перечень маршрутов и оптимизирует графики некоторых рейсов для большего удобства пассажиров и экономии времени в пути.

«В этом году мы изменили подход к формированию новых графиков движения: отныне это не закрытый процесс, которым только занимаются специалисты «за кулисами», а процесс, построенный на обратной связи от пассажиров и аналитике пассажирских потоков. Так, в феврале-марте мы уже собрали около 800 предложений от пассажиров, экспертов, активистов и местных общин, после чего реализовали и представили 20+ приоритетных изменений. Дальнейшая более основательная модификация графика с перекладыванием «нитей» требует филигранной работы десятков специалистов: графистов, пассажирщиков, локомотивщиков, инфраструктурщиков - и может быть реализована уже со следующего летнего расписания. Внедряем эти изменения, чтобы побороться за возвращение пассажиров на железную дорогу, поэтому должны учитывать пожелания людей», - отметил и.о. члена правления, руководитель пассажирского направления Укрзализныци Александр Перцовский.

Конечная дата сбора предложений по новому графику на 2022 год – 21 мая, предложения с подробным описанием и обоснованием нужно передать для анализа по электронной почте [email protected]

Напомним, оперативная обратная связь по качеству сервиса Укрзализныци налажена через горячую линию 0800503111, Facebook-страницу Укрзализныци, а также через чат бот в Telegram и Viber.