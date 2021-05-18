Следователи Национальной полиции по оперативному сопровождению Департамента стратегических расследований разоблачили факт завладения средствами одного из акционерных обществ, учредителем которого является Акционерное общество «Укрзализныця».

Об этом сообщила пресс-служба полиции.

Во время досудебного расследования полицейские установили, что должностные лица предприятия, действуя по предварительному сговору с руководителями нескольких субъектов хозяйствования, закупали по завышенным ценам комплектующие для ремонта локомотивных скоростемеров.

Кроме того, приобретенные детали были некачественные и непригодные к использованию.

По такой схеме фигуранты завладели более миллиона гривен.

Вчера, 17 мая, в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях правоохранители провели ряд обысков в офисных помещениях общества, предприятий-поставщиков и по месту жительства фигурантов. В результате было изъято документацию по закупке комплектующих, подтверждающую противоправную деятельность фигурантов. Досудебное расследование проводится по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается.

Фигурантам грозит до двенадцати лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.