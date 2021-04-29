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Вчера, 28 апреля, Киевский апелляционный суд по ходатайству следственного управления расследования коррупционных преступлений Главного следственного управления Нацполиции принял решение об отстранении от должности руководителя Национальной академии аграрных наук Ярослава Гадзало, сообщает пресс-служба НПУ.

Следователи Нацполиции подали ходатайство в суд об избрании директору Национальной академии аграрных наук Украины меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранении его от должности.

Руководитель НААН Украины подозревается в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. В частности, директор содействовал в назначении на должность руководителя одного из государственных предприятий, входящих в структуру НААН Украины. В свою очередь новоназначенный руководитель должен был не препятствовать заключению договоров о совместной деятельности между государственным предприятием и конкретно определенными субъектами хозяйственной деятельности.

Также правоохранители установили, что подозреваемый способствовал зачислению этого же лица в список претендентов на замещение вакансий академиков и дальнейшую передачу соответствующих материалов на рассмотрение президиума НААН. За свою помощь фигурант получил «благодарность» - элитный внедорожник.

За принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом подозреваемому грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.
ForUm

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