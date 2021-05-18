Германская экологическая организация Deutsche Umwelthilfe (DUH) намерена опротестовать решение Федерального ведомства по судоходству и гидрографии (BSH) о немедленном исполнении разрешения на укладку труб для «Северного потока – 2» в водах ФРГ. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении DUH, передает ТАСС.

«Вместо того чтобы подождать производства по иску (поданного экологами из DUH в апреле), который, собственно говоря, имеет приостанавливающее действие, здесь делаются дела - вопреки здравому смыслу в том, что касается климатической политики, а также вопреки духу и тексту решения Федерального конституционного суда об охране окружающей среды», - заявил руководитель организации Саша Мюллер-Креннер.

«Мы подадим заявление в административный суд Гамбурга с целью восстановления приостанавливающего действия нашего иска. Мы используем все правовые средства, чтобы остановить дальнейшее строительство этого устаревшего мега-проекта», - утверждал он.

Ранее в понедельник регулятор распорядился немедленно исполнить разрешение от 14 января об укладке газопровода на 2-километровом участке в исключительной экономической зоне Германии посредством судов с системой якорного позиционирования, которой оснащен, например, трубоукладчик «Фортуна». Согласно заявлению BSH, пока разрешено, однако, только уложить трубы для «Северного потока – 2» на дно, а монтажные работы могут начаться позднее - в конце мая.

13 апреля Deutsche Umwelthilfe потребовала от суда Гамбурга отменить решение регулятора на выдачу разрешения на продолжение строительства «Северного потока – 2» в водах ФРГ. Позднее аналогичный иск подала и другая природоохранная организация - NABU.

Проект «Северный поток – 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Работы были приостановлены в декабре 2019 года после того, как швейцарская Allseas отказалась от укладки труб из-за возможных санкций со стороны США. С декабря 2020 года строительство газопровода было возобновлено после годовой паузы. Готовность «Северного потока – 2» в настоящее время составляет 95%.