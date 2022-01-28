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Правительство Германии высылает из страны российского дипломата по подозрению в шпионаже, сообщает в пятницу немецкий журнал Der Spiegel.

Сообщается, что речь идет о сотруднике консульства РФ в Мюнхене, по информации издания, его объявили персоной нон грата. Предполагается, что мужчина был аккредитован как дипломат, в действительности же он, как сочли в Германии, является сотрудником российской Службы внешней разведки, передает Интерфакс.

Он связан с делом россиянина Ильнура Н., которого подозревают в шпионаже на территории Германии в пользу России, пишет журнал.

Накануне генпрокуратура Германии сообщила, что обвинила российского гражданина Ильнур Н. в шпионаже. По данным следствия, до задержания он работал научным сотрудником научно-технической кафедры университета в Баварии. Прокуратура сочла, что самое позднее в сентябре 2019 года российская внешняя разведка установила с ним контакт, и он согласился заниматься шпионажем.

В Германии полагают, что представители СВР интересовались, в частности, этапами разработки космической ракеты-носителя Ariane Европейского космического агентства (ЕКА) и исследовательскими разработками россиянина. За сообщенную информацию россиянин получил 2,5 тыс. евро, считает следствие.
ForUm

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