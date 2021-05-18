Городской голова Киева Виталий Кличко заявил, что под дверь его квартиры в доме на ул. Богдана Хмельницкого приходили правоохранители.

Как рассказал мэр журналистам, камера видеонаблюдения зафиксировала, что правоохранители находились возле его квартиры, однако сам Кличко в это время был на тренировке, передает Интерфакс-Украина.

По словам Кличко, правоохранители сообщили ему, что приходили к жителям квартиры, которая находится этажом ниже. Он рассказал, что эта квартира принадлежит сотрудникам Оперного театра, но правоохранители сообщили ему, что она в настоящее время сдается в аренду и к нынешним ее жителям у них якобы возникли вопросы.

Кличко пообщался с журналистами на лестничной клетке, после чего пригласил их в свою квартиру, показал, что в ней идет ремонт, и вновь подчеркнул, что не знает, зачем и к кому правоохранители приходили утром.

Ранее во вторник журналист Юрий Бутусов написал в Фейсбуке: «К дому на Богдана Хмельницкого, в котором проживает мэр Киева Виталий Кличко, сегодня в 7.30 подъехала группа вооруженных людей в экипировке сотрудников правоохранительных органов, которые около часа находятся в подъезде и рядом с домом. По словам источников в мэрии, сам Кличко в 7.00 выехал на тренировку, и разминулся с данной группой, принадлежность которой пока не установлена. В квартиру мэра пока никто не заходит».