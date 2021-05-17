Каждый министр, который уходит в отставку, должен отчитаться перед Верховной Радой и обществом, заявила заместитель председателя Верховной Рады Украины Елена Кондратюк.

«Недопустимо рассмотрение вопроса об увольнении чиновников без их отчета в парламенте», - сказала она во время согласительного совета, сообщили ForUm’у в пресс-службе парламента.

Она напомнила, что Украина - это парламентско-президентская республика и, согласно ст. 113 статьи Конституции Украины, Кабинет Министров ответственен перед президентом и Верховной Радой, подконтролен и подотчетен исключительно Верховной Раде.

«Если мы хотим, чтобы парламент воспринимался нами и гражданами Украины как ключевой орган власти в государстве, у нас не может быть легкой прогулки и фактического побега от ответственности для министров, которые идут в отставку. Каждый из них должен публично отчитаться за свою работу, объяснить, что удалось сделать, а что нет. Граждане Украины должны понимать мотивы и причины такой отставки», - отметила Кондратюк.

По ее убеждению, от кадровых вопросов Верховной Раде следует переходить к стратегии развития страны. «Прошу обратить внимание, что уже более года правительство Дениса Шмыгаля работает без утвержденной парламентом годовой программы своей деятельности. Поэтому вполне логичным выглядело бы, чтобы Верховная Рада получила документ с четким видением целей и критериев социально-экономического развития, которые планирует достичь Кабмин. Ту программу действий, которую правительство берет на себя ответственность перед парламентом и гражданами», - сказала Кондратюк.