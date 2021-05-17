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Министерство цифровой трансформации запустит новый этап поиска уязвимостей приложений «Дия» (багбаунти) в июне.

Об этом рассказал вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров во время Всеукраинского форума «Украина 30. Цифровизация», сообщает Укринформ.

«Мы сегодня анонсировали новый багбаунти, когда хакеры со всего мира смогут сломать копию «Дия», и мы за это заплатим миллион гривен», - сказал Федоров.

По его словам, багбаунти начнется в июне и продолжится 6 месяцев. Каждый желающий, независимо от опыта или квалификации, сможет принять участие.

Руководитель по развитию электронных услуг в Минцифры Мстислав Баник уточнил, что для багбаунти создается специальная копия приложения, в которой нет настоящих данных граждан.

Министерство цифровой трансформации запустило багбаунти по поиску уязвимостей в приложении «Дия» 8 декабря 2020 года.

Тогда была создана тестовая версия приложения, в которой не было персональных данных пользователей и никакой информации о них. Общий призовой фонд багбаунти составил почти 1 млн грн. Тогда в «Дия» не было обнаружено уязвимостей, которые бы влияли на безопасность.
ForUm

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