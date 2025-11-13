На острові Пхукет тайські правоохоронці затримали 35-річного російського хакера світового рівня, котрий переховувався після багаторічних кібератак на державні установи США та Європи.

Мова про 35-річного хакера, котрого нині готують до екстрадиції до США. Російська сторона наразі домагається надання консульського доступу до затриманого, повідомляє The Phuket Express.

Хакера арештували 6 листопада на острові Пхукет у результаті спільної операції з агентами ФБР. Він прибув до Таїланду 30 жовтня 2025 року через міжнародний аеропорт Пхукета та оселився у готелі в районі Таланг.

Генпрокуратура Таїланду видала ордер на арешт громадянина Росії у зв’язку з тим, що він є особою, екстрадицію якої вимагає інша держава на підставі Закону про екстрадицію від 2008 року.

Ім’я підозрюваного поліція офіційно не називає. Тоді як росЗМІ інформують, що в базі ФБР є лише один 35-річний росіянин, розшукуваний за кіберзлочини – Олексій Лукашев, уродженець Мурманської області, старший лейтенант ГРУ.

За даними ФБР, Лукашев фігурує у справі щодо втручання у президентські вибори США 2016 року. Його ім’я згадувалося серед 12 обвинувачених у цій справі. Окрім того, група Fancy Bear, що діє на базі того ж підрозділу, фігурувала в розслідуваннях щодо зламу електронної пошти штабу Гілларі Клінтон та листів президента Франції Емманюеля Макрона.

Видання додає, згідно з доповіддю Microsoft, за останній рік Росія збільшила кількість кібератак на країни НАТО на 25%, оскільки Кремль посилює свою гібридну війну.

Компанія зазначила, що найбільше кібератак зафіксували у Сполучених Штатах (20% всіх атак), за ними йдуть Велика Британія з 12% та Україна з 11%. Microsoft відмовилася надати точні деталі, але зазначила, що найбільш ураженим сектором є уряд, на який припадає чверть всіх атак, далі йдуть наукові та академічні кола, аналітичні центри та неурядові організації.

Віцепрезидентка Microsoft з питань політики кібербезпеки Емі Хоган-Берні заявила, що компанія очікує продовження активності росіян.