Хакер обікрав компанії батька голови Львівської ОДА на 127 мільйонів гривень

Львівські правоохоронці заочно повідомили про підозру 21-річному хакеру, якого вважають причетним до масштабної крадіжки коштів із рахунків компаній підприємця Зіновія Козицького — батька голови Львівської ОДА.

Як повідомляється на сайті Офіс генерального прокурора, 23 лютого було оприлюднено підозру у справі про незаконне заволодіння 127 мільйонами гривень. На документ звернуло увагу видання «Судовий репортер».

За даними слідства, 12 листопада 2025 року невідомі втрутилися в систему дистанційного банківського обслуговування «Клієнт-банк» і здійснили несанкціоновані платежі з рахунків ТОВ «Західнадрасервіс» на 78,5 млн грн та з рахунків ТОВ «Енергопарк “Яворів”» — майже на 48,7 млн грн.

Підозрюваним є 21-річний Денис Ніколаєв, уродженець Хмельницького, зареєстрований в окупованому Донецьку. Його місце перебування наразі не встановлене, тому підозру оголосили заочно.

Слідчі вважають, що Ніколаєв поширив архівний файл «Документи.zip», після відкриття якого на комп’ютерах встановлювалося шкідливе програмне забезпечення. Це дозволило отримати доступ до керування банківськими рахунками та здійснювати платежі від імені компаній.

Під час кібератаки, за версією поліції, було задіяно 11 банків, сім рахунків юридичних осіб, 68 рахунків фізичних осіб підприємців і 100 карткових рахунків, відкритих на так званих фінансових мулів.

У матеріалах слідства йдеться, що з викрадених коштів підозрюваний легалізував 104 млн грн, переказавши їх на рахунки підконтрольних йому компаній та фізичних осіб. Також він домовився про купівлю автомобілів Cadillac ATS та BMW 320, перерахувавши за них близько мільйона гривень.

Зіновій Козицький є засновником групи компаній Західнадрасервіс — найбільшого приватного видобувача нафти й газу на заході України. Його син, Максим Козицький, із лютого 2020 року очолює Львівську обласну державну адміністрацію.