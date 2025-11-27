Російський хакер атакував польскі магазини

У Польщі затримали громадянина Росії.

Чоловіка спіймали співробітники краківського відділення Центрального бюро боротьби з кіберзлочинністю 16 листопада, повідомляє RMF24.



Він незаконно перетнув польський кордон у 2022 році, а через рік отримав статус біженця в країні.



Чоловік зламував інформаційні системи інтернет-магазинів, і проникав у бази даних, що там зберігалися.



Його діяльність може бути пов'язана з іншими кібератаками, спрямованими проти компаній, що працюють у Польщі та Євросоюзі. Наразі правоохоронці оцінюють збиток, який росіянин міг заподіяти.



Чоловіка вже допитали. Йому також висунули звинувачення та за рішенням суду відправили під арешт на 3 місяці.

Фото: RMF24.