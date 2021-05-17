Две сети автозаправочных станций возобновляют продажу премиальных категорий топлива после разъяснения Министерства экономики, торговли и сельского хозяйства о максимальной торговой надбавке.

Сеть KLO сообщила в ночь на 17 мая, что возобновила продажу VENTUS 95 и VENTUS Diesel, который ранее считала убыточным из-за ограничений наценки. Компания также обещает возобновить действие купонов со скидками на горючее, которое остановила ранее.

Сеть SOCAR сообщила, что возобновляет продажу бензина Nano 95 и дизельного топлива Nano Extro, передает Радио Свобода.

Накануне Минэкономики заявило, что ранее введенное регулирования максимальной торговой надбавки на продажу топлива в розницу не распространяется на «брендовое премиальное» топливо с улучшенными показателями качества».

Правительство постановлением от марта 2021 ввело временное (на время карантина) государственное регулирование розничных цен на бензин А-92, А-95 и дизельное топливо, которое реализуется на АЗС путем декларирования их увеличения. Постановление, вступившее в силу 15 мая, предусматривает предельные уровни торговой надбавки к средней цене дизельного топлива не выше 7 гривен за литр и бензина - не выше 5 гривен за литр. В общем по меньшей мере четыре сети сообщили, что останавливают продажу топлива, указанного в постановлении, за его убыточности. В Минэкономики заявили, что введение временного государственного регулирования цен на продажу через сети АЗС бензина А-92, А-95 и ДТ путем установления предельной торговой надбавки необходимо для предотвращения злоупотреблений субъектами хозяйствования и доступности для населения этой продукции.