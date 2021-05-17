также в разделеОбщество
Шмыгаль: Украина имеет достаточно средств для закупки COVID-вакцин
Завтра – по всей Украине дожди 4
За взлом «Дии» хакеру заплатят 1 миллион 3
Минцифры: «Дию» использует каждый четвертый украинец 6
ГБР разоблачило схему с многомиллионным занижением таможенной стоимости авто из Грузии 18
Комитет Рады не поддержал отставку Степанова 16
Следователь СБУ присвоил 24 кг арестованных ювелирных изделий 10
Эксперт: Если бы власть заботилась о судьбе граждан, то четыре украинки уже давно были бы дома 12
Прокуратура Молдовы проверяет видео с Чаусом 9
В Украине – 243 тысячи активных больных COVID 15
В «Дие» появилась возможность сменить прописку 14
Большинство украинцев – против увольнения Степанова 11
«Похищение было, но не сейчас»: В сети появилось обращение Чауса 25
В ЗМІ заговорили про скандальну зміну президента Нотаріальної палати України 19
Укрзализныця добавляет ряд «морских» рейсов на лето 9
Украина ожидает еще почти полмиллиона доз вакцины от Pfizer 13
В Украине – более двух тысяч новых случаев COVID-19 15
МОЗ указал алгоритм записи работников образования на вакцинацию от COVID-19 14

Две сети автозаправочных станций возобновляют продажу премиальных категорий топлива после разъяснения Министерства экономики, торговли и сельского хозяйства о максимальной торговой надбавке.

Сеть KLO сообщила в ночь на 17 мая, что возобновила продажу VENTUS 95 и VENTUS Diesel, который ранее считала убыточным из-за ограничений наценки. Компания также обещает возобновить действие купонов со скидками на горючее, которое остановила ранее.

Сеть SOCAR сообщила, что возобновляет продажу бензина Nano 95 и дизельного топлива Nano Extro, передает Радио Свобода.

Накануне Минэкономики заявило, что ранее введенное регулирования максимальной торговой надбавки на продажу топлива в розницу не распространяется на «брендовое премиальное» топливо с улучшенными показателями качества».

Правительство постановлением от марта 2021 ввело временное (на время карантина) государственное регулирование розничных цен на бензин А-92, А-95 и дизельное топливо, которое реализуется на АЗС путем декларирования их увеличения. Постановление, вступившее в силу 15 мая, предусматривает предельные уровни торговой надбавки к средней цене дизельного топлива не выше 7 гривен за литр и бензина - не выше 5 гривен за литр. В общем по меньшей мере четыре сети сообщили, что останавливают продажу топлива, указанного в постановлении, за его убыточности.   В Минэкономики заявили, что введение временного государственного регулирования цен на продажу через сети АЗС бензина А-92, А-95 и ДТ путем установления предельной торговой надбавки необходимо для предотвращения злоупотреблений субъектами хозяйствования и доступности для населения этой продукции.   
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
2340 грн.
11
Теги