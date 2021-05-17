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В Дубенском районе Ривненской области перевернулся автобус с двадцатью пассажирами, сообщила пресс-служба облполиции.

«ДТП произошло сегодня около 8:15 в селе Мирогоща. 28-летний житель, водитель маршрутного такси сообщением «Дубно-Ривне», избегая столкновения с легковушкой, которая выезжала со второстепенной дороги, выехал на полосу встречного движения. После этого - на обочину, где допустил опрокидывание транспортного средства», - говорится в сообщении.

В больницу доставили четырех пассажиров, их состояние оценивают медики.

Всего в салоне автобуса находилось ориентировочно 20 человек. Отмечается, что водитель был трезв.

Правоохранители начали досудебное расследование. Дорожное движение на указанном участке дороги частично затруднено.
ForUm

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