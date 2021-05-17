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Сотрудники Национальной полиции Украины проводят следственные действия по ранее открытому уголовному производству в отношении должностных лиц ЗАО «Киевский электровагоноремонтный завод», сообщили ForUm’у в пресс-службе компании.

«Руководство АО «Укрзализныця» создает все необходимые условия для работы представителей правоохранительных органов и подчеркивает свою заинтересованность в искоренении каких-либо противоправных явлений в работе компании», - заявили в пресс-службе.

В начале этого года было возбуждено уголовное производство по фактам завладения средствами ЗАО «Киевский электровагоноремонтный завод», совершенном должностными лицами этого предприятия по предварительному сговору с должностными лицами ряда субъектов хозяйствования в особо крупных размерах в 2019 году.
ForUm

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