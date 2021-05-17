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Укрзализныця расширяет возможности для жителей Чернигова и Сум добраться к популярному курортному городу Украины – Одессе.

Как сообщили ForUm’у  в пресс-службе компании, поезд № 213/214 Сумы - Одесса будет курсировать по нечетным числам, начиная с 15 июня, в обратном направлении - по четным числам от 16 июня.

Поезд № 204/203 Чернигов (Нежин) - Одесса будет курсировать с 17 июня по нечетным числам, в обратном направлении - по четным числам.

Оба поезда будут иметь удобное расписание вечернего отправления из Сум в 19:34 и из Чернигова в 21:58 и прибытие в Одессу об 11:33.

Кроме того, добавляется еще один «морской» рейс к летнему сезону и открывается продажа билетов на ежедневный поезд № 86/186-185/85 Львов - Новоалексеевка, Бердянск.

Первый рейс из Львова планируется 11 июня, он отправится в 10:55, а прибудет в Новоалексеевку в 11:35, в Бердянск в 13:00 следующего дня.

Отправка в обратном направлении планируется с 12 июня: из Бердянска - в 15:05, из  Новоалексеевки – в 15:40, прибытие во Львов на следующий день в 15:40.

Напомним, с 14 мая Укрзализныця назначила новый летний поезд для жителей Волыни и Полесья, соединяющий Ковель и Николаев.  
ForUm

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