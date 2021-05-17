Вследствие обрушения трибуны в синагоге израильского города Гиват-Зеев два человека погибли и более 160 пострадали, сообщает Украинская правда со ссылкой на The times of Israel.

По словам медиков, 167 человек были эвакуированы в больницы с разрушенных трибун в Гиват-Зееве.

Пятеро из них находятся в тяжелом состоянии, 10 получили травмы средней степени тяжести, остальные – легкие.

В некоторых больших синагогах есть трибуны, которые заполнены стоящими или танцующими прихожанами. Они окружают центральный стол, за которым сидят лидеры общины.

30 апреля 44 человека погибли и около 150 пострадали в давке во время фестиваля Лаг ба-Омер на горе Мерон на севере Израиля.