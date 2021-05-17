также в разделеМир
Израиль объяснил, зачем нанес удар по зданию с офисами СМИ в Газе 9
В США сошел с рельсов и загорелся поезд с химикатами 9
Земан счел глупостью внесение Чехии в список недружественных России стран 37
Армия Израиля возобновила удары по целям в секторе Газа 19
Иностранные авиакомпании отменили полеты в Израиль 17
Папа Римский высказался о ситуации в Израиле 14
Исландия выставила на продажу действующий вулкан 11
Столтенберг: Мы предлагаем диалог, но Россия продолжает вести себя агрессивно 23
Байден переговорил с лидерами Израиля и Палестины 28
SpaceX вывела на орбиту еще 54 спутника 13
Коронавирус в Индии: тела умерших сбрасывают в реку 22
В ООН отреагировали на удар по редакциям СМИ в Газе 13
Уже более 163 млн человек в мире заразились коронавирусом 13
Нетаниягу: Операция в Газе не завершена 29
После теракта в Казани эвакуировали полтора десятка школ из-за «минирования» 16
Португалия становится открытой для туристов 11
Израиль уничтожил здание с офисами международных СМИ 34
Глава МИД Ирана отменил визит в Австрию из-за флага Израиля 21

Вследствие обрушения трибуны в синагоге израильского города Гиват-Зеев два человека погибли и более 160 пострадали, сообщает Украинская правда со ссылкой на The times of Israel.

По словам медиков, 167 человек были эвакуированы в больницы с разрушенных трибун в Гиват-Зееве.

Пятеро из них находятся в тяжелом состоянии, 10 получили травмы средней степени тяжести, остальные – легкие.

В некоторых больших синагогах есть трибуны, которые заполнены стоящими или танцующими прихожанами. Они окружают центральный стол, за которым сидят лидеры общины.

30 апреля 44 человека погибли и около 150 пострадали в давке во время фестиваля Лаг ба-Омер на горе Мерон на севере Израиля.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

16
Теги