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Министерство здравоохранения Израиля сообщило обновленные данные о погибших на религиозном фестивале на севере страны.

Согласно им, погибли по меньшей мере 44 человека, еще более 100 - ранены, 20 человек находятся в критическом состоянии, передает Радио Свобода.

О причинах трагедии были противоречивые сообщения. Газета Haaretz со ссылкой на полицию сообщила, что причиной давки стала паника, вызванная тем, что люди поскользнулись на ступеньках. В первых сообщениях говорилось о том, что во время фестиваля обвалилась трибуна.

Инцидент произошел поздно ночью 29 апреля, когда тысячи ортодоксальных евреев собрались на горе Мерон, чтобы отпраздновать Лаг ба-Омер, еврейский праздник в честь рабби Шимона Бар Йохая, мистика 2-го века, который там похоронен. Это были первые крупные религиозные собрания, проводившиеся легально, с тех пор, как Израиль снял почти все ограничения, связанные с пандемией. Однако органы здравоохранения все равно предостерегали от проведения такого крупного собрания.
ForUm

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