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На горе Мерон на севере Израиля во время фестиваля Лаг ба-Омер в давке погибли десятки людей, сообщает DW со ссылкой на экстренные службы страны.

По данным спасательных служб, в результате инцидента погибли по меньшей мере 38 человек. Также много людей получили травмы.

По сообщениям, экстренные службы и машины скорой «оказывали помощь десяткам раненых», в том числе «20 пациентам в критическом состоянии».

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху назвал инцидент «ужасной катастрофой» и добавил: «Мы все молимся за выздоровление пострадавших».

Президент Ривлин также отметил, что он следил за сообщениями Мерона и молился о выздоровлении пострадавших.

Суть фестиваля заключается в том, что ультраортодоксальные евреи собираются на могиле раввина Шимона Бар Йочай на горе Мерон.

 

 

Власти разрешили 10 тысячам человек собраться на месте могилы, но организаторы сообщили, что было зарезервировано более 650 автобусов со всей страны, и прибыли 30 тысяч паломников.

 

 

Для обеспечения порядка во время происшествия было задействовано около 5000 полицейских, при этом полиция призвала паломников избегать инцидентов во время праздника.
ForUm

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