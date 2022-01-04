Израиль с 9 января откроет границы для иностранных туристов из 199 «оранжевых» стран, если они смогут доказать, что вакцинированы или выздоровели от COVID-19. Об этом сообщило Министерство здравоохранения страны, передает Reuters.

Речь идет о странах среднего риска заражения COVID-19, к которым, в частности, относятся Австралия, Италия и Ирландия.

Министерство также рекомендовало перенести из «красного» в «оранжевый» список Южно-Африканскую Республику, Нигерию, Испанию, Португалию, Францию ​​и Канаду. Соединенные Штаты Америки, Великобритания, Объединенные Арабские Эмираты, Эфиопия, Танзания, Мексика, Швейцария и Турция остаются в красном списке Израиля с высоким уровнем заражения коронавирусом, передает Суспильне.

Посетителям из этих стран требуется предварительное специальное разрешение от израильского комитета для въезда.

Соответствующее решение было принято, несмотря на прогнозы правительства, что количество новых случаев коронавируса может увеличиться в десять раз в течение нескольких дней. Быстрые темпы заражения привели в многочисленные очереди из израильтян на тесты на COVID-19. В то же время «Омикрон» не привел к росту смертности в стране.

Министр здравоохранения Ницан Горовиц заявил в понедельник, 3 января, что Израиль откорректирует свои критерии обязательного тестирования и сосредоточится на людях из групп высокого риска.

Правительственная стратегия борьбы с коронавирусом сосредоточена на вакцинации, при этом четвертая доза или вторая ревакцинация предлагается уязвимым слоям населения.

«Я закрыл небо пять недель назад, когда все было хорошо. И в течение следующей недели было бы разумно для нас снова открыться», - сказал премьер-министр Израиля Нафтали Беннетт в телевизионном обращении в воскресенье, 2 января.

Ранее, 25 ноября, в стране запретили большинство поездок в и из стран красного списка после того, как за границей впервые обнаружили новый штамм коронавируса «Омикрон».

Министерство здравоохранения Израиля 30 декабря одобрило применение четвертой дозы вакцины для людей, наиболее уязвимых к COVID-19.