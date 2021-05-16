Министерство здравоохранения опубликовало алгоритм записи педагогов на вакцинацию от COVID-19. Прививки могут начать делать уже 24−25 мая.

Об этом говорится на сайте Минздрава.

14 апреля прививки препаратом CoronaVac уже начали делать учителям, привлеченным к проведению Внешнего независимого оценивания (ВНО). В министерстве рассказали, что вакцинация остальных работников сферы образования начнется тогда, когда регионы получат новую партию препарата Pfizer.

«Вакцина Comirnaty от компании Pfizer-BioNTech предназначена для этой группы приоритетной иммунизации от COVID-19 по решению оперативного штаба Минздрава по противодействию вакциноуправляемым инфекциям», — добавили в ведомстве.

Для вакцинации от COVID-19 нужно:

Учителям, преподавателям и другим работникам учреждений образования обратиться к своим руководителям.

Руководители формируют и направляют списки в органы управления образованием местных советов. Органы управления образованием местных советов предоставляют списки департаментам (управлениям) образования и науки областных администраций или КГГА.

Региональные координаторы по вакцинации сообщают руководителям учебных заведений, которые подали списки, дату и время, когда мобильная бригада приедет к учебному заведению, чтобы сделать прививку.

Уточненные списки руководители предоставляют учебному заведения к первому приезду мобильной бригады. После ее первого приезда любые изменения в списках согласуются с региональными координаторами индивидуально.

Напомним, новая партия Pfizer пойдет на вакцинацию педагогов.