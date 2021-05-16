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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что на самом деле Россия не отвела свои войска от украинской границы. По его словам, действия России нельзя назвать отводом войск.

Об этом говорится в интервью министра для немецкого канала Deutsche Welle.

«Во-первых, мы не видим отвод российских войск, который был бы адекватным тому количеству войск, которые сосредоточены вдоль границы Украины и оккупированных территорий. Российские войска в массе своей остались на местах», - сказал глава МИД.

Кулеба отметил, что Россия перебросила от границы воинские части, но "угроза не миновала".

«Знаете, в Советском Союзе были показательные суды, процессы без какого-либо правосудия. А то, что мы сегодня наблюдаем, - это отвод войск без отвода войск. И нам следует оставаться бдительными в этом вопросе», - подчеркнул он.

Напомним, в апреле Россия перебросила десятки тысяч военных к украинской границе на Востоке и в Крыму. В Украине опасались, что Россия может перейти в наступление. Однако на фоне санкционного и дипломатического давления Москва заявила об отводе войск.

Напомним, Кулеба назвал действия РФ пандемией в политике.
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