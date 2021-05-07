Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что сейчас солидарность ЕС проходит проверку двумя серьезными вызовами - COVID-19 и поведением России на международной арене, которую можно охарактеризовать как политическую пандемию.

Об этом Кулеба заявил на совместном брифинге с главами МИД стран Бенилюкса в Киеве, сообщает Укринформ.

«По моему мнению, существует два больших испытания на солидарность ЕС. Первое - это Россия, которая постоянно бросает вызовы солидарности ЕС, и второе - это COVID-19. Выражаясь метафорически, оба можно охарактеризовать как пандемию - в политике и в здравоохранении», - сказал Кулеба.

Комментируя помощь ЕС в доступе Украины к вакцинам, он отметил, что трудности с получением достаточного количества вакцин по согласованному графику возникают даже у некоторых стран-членов ЕС.

«Мы ценим то, что уже сделано ЕС для помощи странам - соседям за пределами общности. Я не могу рекомендовать, как им действовать. Но мы действительно расцениваем ситуацию, связанную с пандемией коронавируса, как тест для всех нас и будем продолжать сотрудничать с COVAX и ЕС и отдельными странами членами по этому вопросу», - отметил глава МИД.