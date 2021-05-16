По состоянию на утро воскресенья в мире Коронавирусная болезнью COVID-19 заболели уже более 163 млн человек. Об этом сообщается в данных сайта Worldometers.

Всего в мире на COVID-19 инфицировано 163,162,075 человек, из них выздоровели 142,565,813 человек. Количество умерших возросло до 3,383,004.

Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (33,695,864), Индия (24,683,065), Бразилия (15,590,613), Франция (5,863,839), Турция (5,106,862), Россия (4,931,691), Великобритания (4,448,851) и Италия (4,153,374).

Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (599,862), Бразилии (434,852) и Индия (270,319).

Напомним, в Украину до конца мая поступит 1,2 млн доз вакцин от коронавируса.