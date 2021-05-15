Вакцины пойдут как для первой, так и второй прививок.

Об этом сообщил главный санврач страны Виктор Ляшко во время встречи с журналистами 15 мая.

«Владелец завода Serum Institute of India, недавно приезжал в Украину и встречался с министром и с президентом (Украины Владимиром Зеленским - ред.). По словам министра, он пообещал, что в мае будет поставка CoviShield в объеме 500 тысяч доз», - сказал Ляшко.

По его словам, кроме партии вакцины CoviShield в рамках глобальной инициативы COVAX в Украину планируется поставить 700 тысяч доз южнокорейской AstraZeneca. По предварительным данным, препарат прибудет в страну 24-25 мая.

«Они пойдут и для второй прививки, и для первой», - уточнил главный санитарный врач.

Он также добавил, что для людей, которые вакцинировались препаратом CoviShield с 24 февраля по 10 марта, уже зарезервирована вторая доза вакцины с последней поставки южнокорейской AstraZeneca от COVAX. "У них с 19 мая начинается прививка второй дозой", - отметил Ляшко.

Напомним, новая партия Pfizer пойдет на вакцинацию педагогов.