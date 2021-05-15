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В Киеве после ремонта открылся парк Наводницкий, а мэр города Виталий Кличко объявил о начале в столице сезона фонтанов. Об этом Кличко сообщил вечером в пятницу, 14 мая в Тelegram-канале.

«Открыли сегодня после ремонта один из знаковых парков Киева - Наводницкий, где провели благоустройство территории и обустроили световой фонтан возле памятника основателям Киева», - говорится в сообщении.

Кличко добавил, что в субботу в Киеве начинается сезон фонтанов, которые будут радовать киевлян и гостей столицы до осени.

Напомним, в прошлом году в Киеве открыли самый высокий в Украине световой фонтан.
ForUm

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