В Киеве на Арсенальной площади грузовой автомобиль повредил «сухой» фонтан, который открыли 1 сентября, сообщили ForUm’у в пресс-службе мэра столицы Виталия Кличко.

«Только вчера вечером открыли обновленную Арсенальную площадь, а сегодня там уже повредили «сухой» фонтан. Водитель утром привез бутылированную воду в одно из учреждений, которое находится в отреставрированном помещении. И должен был остановиться у ворот и занести ее. Но решил не напрягаться и подъехать поближе ... В результате - повреждено покрытие, обустроенное на фонтане. И сейчас специалисты проверяют состояние форсунок фонтана, которые смонтированы под плиткой», - отметил Кличко.

По его слова, инвестор проекта обещает до конца недели восстановить фонтан. «А горе-водитель, убежден, должен компенсировать все причиненные убытки», - подчеркнул мэр Киева.