Фонтан в парке Партизанской славы был внесен в Национальный реестр рекордов Украины, как самый высокий световой пешеходный фонтан. Соответствующий сертификат КО «Киевзеленстрой» получило во время открытия обновленного парка, сообщила пресс-служба КГГА.

Световой пешеходный фонтан является одним из элементов входа в парк. Пять арок высотой от 6 до 7,7 метров создают водопад, а между струями воды, которые поднимаются снизу, можно пройтись. Для создания водного рисунка было установлено 464 форсунки. В вечернее время фонтан подсвечивается с помощью LED-светильников, которые воспроизводят 16,7 млн оттенков. Кроме того, есть интерактивный режим – можно самостоятельно менять сценарий фонтана.

Фонтан работает ежедневно с 10:00 до 15:00, и в вечернее время с 18:00 до 23:00, кроме вторника (технический день), когда фонтан чистить и проверять исправность всех систем.

Справка.

Парк Партизанской славы был создан в 1970 году. На его территории находится ландшафтный заказник местного значения «Краснохутарские озера». Парк уникален сочетанием различных типов садово-парковых ландшафтов.

В этом году завершился масштабный капитальный ремонт парка. Обустроены почти 10,4 тыс. кв. м. дорожек ФЭМ, установлено по 114 парковых скамеек и урн для мусора, отремонтирован общественный туалет и бюветный комплекс, построена детская площадка с резиновым покрытием на площади 490 кв. м. Для прогулок у водоемов создана деревянная смотровая площадка. На входной группе устроено видеонаблюдение. Было заменено 67 светильников на современные светодиодные.

Чтобы добавить цвета входной группе, было высажено 97 деревьев. Кроме того, для озеленения территории высадили почти 700 кустов, как хвойных, так и лиственных. Для устройства цветников использовали многолетние цветы, в том числе, злаковых пород. Также было устроено 5 га газона.