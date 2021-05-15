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Европейский вещательный союз (EBU) сообщил, что в 2022 году в США проведут американскую версию Евровидения, которая будет называться American Song Contest.

«Мы рады, что нашли идеальных партнеров, чтобы поделиться этим уникальным конкурсом и его страстным праздником музыки и оригинальных песен с американцами», — заявил исполнительный директор конкурса Евровидение Мартин Остердаль.

Транслировать конкурс American Song Contest будет телеканал NBC.

В конкурсе будут представлены все 50 штатов, 5 территорий США и столица страны Вашингтон. American Song Contest будет состоять из трех раундов: отборочные раунды, полуфиналы и финал.

Победителя будут отбирать по сумме баллов от телезрителей и членов жюри, которые будут профессионалами из музыкальной индустрии.

Напомним, в этом году на «Евровидение» допустят около 3500 зрителей.
ForUm

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