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В Офисе президента уже есть длинный список кандидатов на должность пресс-секретаря президента Украины.

Об этом заявил советник руководителя ОП Михаила Подоляка, сообщает «Украинская правда».

«Относительно нового пресс-секретаря - безусловно, уже есть определенный перечень потенциальных кандидатур. Скажем так, long-лист. Но окончательного решения, разумеется, пока нет. В это время проходят предварительные встречи с потенциальными кандидатами, проводим соответствующие собеседования», – заявил он.

Подоляк отметил, что человек, который будет занимать позицию прессекретаря должен «полностью соответствовать требованиям к несколько скорректированному функционалу на этой должности».

Напомним, 30 апреля стало известно, что Юлия Мендель покидает пост пресс-секретаря президента Владимира Зеленского. В ОП тогда заявили, что она сосредоточится на работе по взаимодействию с иностранными СМИ.

 
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