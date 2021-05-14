В Офисе президента уже есть длинный список кандидатов на должность пресс-секретаря президента Украины.
Об этом заявил советник руководителя ОП Михаила Подоляка, сообщает «Украинская правда».
«Относительно нового пресс-секретаря - безусловно, уже есть определенный перечень потенциальных кандидатур. Скажем так, long-лист. Но окончательного решения, разумеется, пока нет. В это время проходят предварительные встречи с потенциальными кандидатами, проводим соответствующие собеседования», – заявил он.
Подоляк отметил, что человек, который будет занимать позицию прессекретаря должен «полностью соответствовать требованиям к несколько скорректированному функционалу на этой должности».
Напомним, 30 апреля стало известно, что Юлия Мендель покидает пост пресс-секретаря президента Владимира Зеленского. В ОП тогда заявили, что она сосредоточится на работе по взаимодействию с иностранными СМИ.
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