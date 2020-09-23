Офис президента призывает украинских политиков не привносить российские пропагандистские вбросы в официальный документооборот в государстве. Об этом говорится в заявлении ОП.

«Ежедневно получаем запросы о предоставлении информации или официального комментария по вопросам, которые основаны на очевидных фейковых сообщениях. Иногда в таких запросах, в том числе и от народных депутатов Украины, прямо цитируются вбросы российских пропагандистов. Видим также и многочисленные публикации в отечественных СМИ, в которых любую фантазию могут «подтвердить» исключительно одним: ссылкой на источники, которые не называются», – говорится в сообщении.

«Осознаем, что с развитием электронных СМИ культура работы с информацией существенно меняется. Становятся все более важными скорость публикации, эмоциональная окраска, которая облегчает восприятие сообщений аудиторией, а также умение подать информацию через определенного героя – будь то журналиста, или общественного деятеля. В результате информационное пространство гораздо легче коррумпируется для распространения лжи и вражеской пропаганды. Фейки всегда очень быстрые по сравнению с правдой. Агитация всегда очень эмоциональная и достигает большей аудитории, чем честный анализ. Медийные герои всегда добавляют к своим рассказам художественные детали, которые искажают даже отдельные правдивые факты, если они есть в таких сообщениях», – подчеркнули в ОП.

В ОП отметили, что во время гибридной войны это становится особой угрозой. «Даже работая непосредственно с российскими спецслужбами, некоторые украинские деятели де-факто воспроизводят пропагандистскую линию России в Украине, распространяя соответствующие фейковые сообщения. Например, не редкость в украинском телеэфире оправдание российской агрессии и оккупации части нашей территории, которые замаскировывают под пользование безоговорочной свободой слова. Также все чаще видим даже в ведущих СМИ Украины авторские материалы, которые по своему характеру больше напоминают полностью вымышленные «истории» с автоматическим приклеиванием соответствующих оскорбительных ярлыков. Очень много бездоказательных обвинений. Приходится констатировать, что в борьбе за власть в Украине некоторые оппоненты действующего руководства государства взяли на вооружение известный пропагандистский прием: любая ложь от многократного повторения становится «правдой», – говорится в сообщении.

«Все же предлагаем украинским политикам по крайней мере не привносить российские пропагандистские вбросы в официальный документооборот в государстве. Призываем также и некоторых украинских журналистов, которые распространяют очевидно фейковую информацию, ссылаясь на «анонимные источники» или, например, на неназванных «крупных бизнесменов», всегда помнить: любой источник, если это, конечно, реальный источник, а не просто ваша фантазия, прежде всего использует вас для продвижения своих узких и нередко коррупционных интересов», – подытожил в ОП.