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Правительство Литвы предоставит 200 тыс. вакцин для стран Восточного партнерства, в том числе 100 тыс. вакцин для Украины, сообщил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

«Правительство Литвы только что подтвердило 200 000 вакцин для стран Восточного партнерства. Начиная с Украины - 100 тыс. вакцин, Грузии - 15 тыс. и Молдовы - 11 тыс. Небольшой шаг от Литвы, надеюсь, наши партнеры в Европе присоединятся в солидарности со многими другими», - написал он в Twitter.
ForUm

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