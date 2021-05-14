14 мая Министерство здравоохранения установило в Николаевской области оранжевый уровень эпидопасности. Об этом свидетельствуют данные на сайте ведомства.
Так, в Николаевской области коэффициент выявления случаев инфицирования составляет 20,6% при определенном показателе 20%.
Остальные регионы и Киев находятся на желтом уровне эпидемической опасности.
Также ни в одном регионе не превышен показатель уровня госпитализаций и загруженности коек с кислородом.
Напомним, по состоянию на 14 мая в Украине зафиксировано 7562 новых случая коронавирусной болезни COVID-19.
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