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14 мая Министерство здравоохранения установило в Николаевской области оранжевый уровень эпидопасности. Об этом свидетельствуют данные на сайте ведомства.

Так, в Николаевской области коэффициент выявления случаев инфицирования составляет 20,6% при определенном показателе 20%.

Остальные регионы и Киев находятся на желтом уровне эпидемической опасности.

Также ни в одном регионе не превышен показатель уровня госпитализаций и загруженности коек с кислородом.

Напомним, по состоянию на 14 мая в Украине зафиксировано 7562 новых случая коронавирусной болезни COVID-19.
ForUm

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