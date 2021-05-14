также в разделеСтолица
В центре Киева прорвало трубу с горячей водой 6
Киевсовет требует компенсировать выплаты за льготный проезд из госбюджета 12
В Киеве пришли с обыском в еще одно коммунальное предприятие 20
ГФС обыскивает киевский метрополитен и Киевпастранс 20
Аэропорт «Киев» планируют закрыть на 8-9 месяцев 16
Прокуратура ответила на обвинения Кличко в «кошмарении» 19
Прокуратура: Экс-нардеп и чиновники КГГА «крышевали» торговлю в переходах 21
Кличко назвал обыски в коммунальных предприятиях давлением на столичную власть 23
Киевпастранс и метро просят выделить финпомощь или повысить цены на проезд до 25 гривен 25
ГФС расследует неуплату 9 миллионов налогов строителями Подольского моста 16
Прокуратура провела обыски в Департаменте соцполитики КГГА 14
Прокуратура нагрянула с обыском в Киевавтодор 25
По результатам обысков в «Спецжитлофонде» вручены подозрения трем лицам 15
Прокуратура проводит обыски в помещениях КГГА 15
В Киеве за сутки – 627 случаев COVID-19 12
В Киеве проводят обыски в «Спецжилфонде» 15
Схема в «Киевзеленстрое»: На реконструкции киевских парков «наварили» 30 млн 15
В Киеве вчера зафиксировали 101 случай COVID-19 13

В Киеве обнаружили за минувшие сутки 681 больного коронавирусом. Умерли 22 человека, сообщил мэр Виталий Кличко.

«Ситуация с заболеваемостью в столице стабилизировалась. Всплесков с большим количеством новых случаев в последнее время нет. Уменьшилось и количество больных, и количество госпитализированных. Но, к сожалению, высокой остается смертность от вируса. За прошедшие сутки в городе обнаружили 681 инфицированного. Умерли 22 человека - 11 женщин и 11 мужчин. Всего за период пандемии в столице 4905 летальных случаев от вируса. А подтвержденных случаев заболевания в городе на сегодня 201 209», - сообщил Кличко.

За прошедшие сутки в стационары медучреждений попали 88 больных коронавирусом, а также госпитализировали 144 пациентов с подозрением на COVID-19 и пневмониями. То есть, всего в больницы за сутки попали 232 человека.

Выздоровели за прошедшие сутки 848 киевлян. Всего коронавирус преодолели 130 961 житель столицы. Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 128, в Шевченковском - 115 и в Соломенском районе - 110 случаев.

«Всего в стационарах медучреждений столицы сегодня лечатся 1394 больных коронавирусом. 1115 пациентов - в тяжелом состоянии. Кислородную поддержку получают 1255 человек. Под аппаратами ИВЛ - 34 больных. Заполненность коек в коммунальных медучреждениях сегодня - почти 26 процентов. Из них с кислородом заполнено - более 30 процентов коек», - сообщил Кличко.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
3511 грн.
8
Теги