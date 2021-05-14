В Киеве обнаружили за минувшие сутки 681 больного коронавирусом. Умерли 22 человека, сообщил мэр Виталий Кличко.

«Ситуация с заболеваемостью в столице стабилизировалась. Всплесков с большим количеством новых случаев в последнее время нет. Уменьшилось и количество больных, и количество госпитализированных. Но, к сожалению, высокой остается смертность от вируса. За прошедшие сутки в городе обнаружили 681 инфицированного. Умерли 22 человека - 11 женщин и 11 мужчин. Всего за период пандемии в столице 4905 летальных случаев от вируса. А подтвержденных случаев заболевания в городе на сегодня 201 209», - сообщил Кличко.

За прошедшие сутки в стационары медучреждений попали 88 больных коронавирусом, а также госпитализировали 144 пациентов с подозрением на COVID-19 и пневмониями. То есть, всего в больницы за сутки попали 232 человека.

Выздоровели за прошедшие сутки 848 киевлян. Всего коронавирус преодолели 130 961 житель столицы. Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 128, в Шевченковском - 115 и в Соломенском районе - 110 случаев.

«Всего в стационарах медучреждений столицы сегодня лечатся 1394 больных коронавирусом. 1115 пациентов - в тяжелом состоянии. Кислородную поддержку получают 1255 человек. Под аппаратами ИВЛ - 34 больных. Заполненность коек в коммунальных медучреждениях сегодня - почти 26 процентов. Из них с кислородом заполнено - более 30 процентов коек», - сообщил Кличко.