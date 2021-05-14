Министерство внутренних дел и Министерство инфраструктуры совместно работают над вопросом точной статистики по ДТП, и сейчас готовится интерактивная карта Украины, на которой будут отмечаться все ДТП.

Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко во время форума «Украина 30. Безопасность государства», передает Укринформ.

«Очень важный фактор, который мы сейчас разрабатываем с Мининфраструктуры - это вопрос точной статистики по ДТП. Могу сообщить, что мы готовим интерактивную карту Украины, на которой будут отмечаться все ДТП. Например, произошло какое-то ДТП, с погибшими или травмированными, - и будет интерактивная карта, которая будет доступна всем и где будет полностью статистика по каждому ДТП», - заявил Геращенко.

Он напомнил, что с 1991 года по конец 2020 года на дорогах Украины погибло 177 636 человек, и каждый день эта цифра меняется. В частности, в прошлом году на дорогах Украины погибло 3554 человека.

Отдельно он сообщил, что правоохранители задержали в прошлом году 127 тысяч человек, которые сели за руль в состоянии опьянения, и из них около 9 тысяч сели за руль в таком состоянии повторно, а еще около 7 тысяч - садились такими за руль в третий раз.

Геращенко напомнил, что в феврале был принят закон об усилении ответственности за отдельные правонарушения в сфере безопасности дорожного движения, который уже начал действовать.

«Имеем первые результаты работы этого закона. За месяц с даты вступления этого Закона в силу, в частности, количество нарушений по управлению транспортными средствами в нетрезвом состоянии снизилось на 8 процентов, также уменьшилось количество тех, кто не пристегивался ремнем безопасности - в три раза. И еще очень интересный результат - имеем снижение на 36% количества превышения скорости на 50 км/ч», - сказал замминистра.

Напомним, 17 марта, начал действовать закон об усилении ответственности за отдельные правонарушения в сфере безопасности дорожного движения.