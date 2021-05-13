Накануне Дня науки украинские ученые объявили номинантов премии «Академическое недостоинство года».

В этом году премию академической недоброчесности получил нынешний министр образования и науки Сергей Шкарлет, став лауреатом номинации «Плагиатор года».

Всего премия 2020/2021 содержит 8 номинаций. Деятелей, которые получили награды, назвали в эфире программы «Точка зрения» на I-UA.TV.

По словам организаторов, премией отмечают людей, которые негативно влияют на украинскую науку.

«Плагиатор года» Сергей Шкарлет, министр образования и науки Украины - за текстовые заимствования в докторской диссертации.

«Скандал года» – присуждение нардепу Ильи Киви ученой степени кандидата наук госуправления.

Эксперты в деле убийства Шеремета, в частности Юрий Ирхин - по портретно-психологической экспертизе, построенной не по методике, а на личном мнении эксперта, получают звание «Фальсификатор-2020».

В номинации «Псевдоученый-2020» победу одержал Владислав Гончарук, академик НАНУ - за антинаучные утверждения, изложенные в публикации.

«Токсичный ректор 2020/21» - «победителем» ожидаемо стал коллективный представитель отряда ректоров, в частности Союз ректоров высших учебных заведений. Ректоры обнаружили корпоративную солидарность по ректору Шкарлету.

Номинация «Мурзилка-2020». Напомним, что «мурзилками» называют «научные» издания, не гнушаются некачественными научными публикациями. «Победил» журнал «Экономика Украины» за то, что редколлегия отказалась отозвать статьи Шкарлета, содержащие текстовые заимствования.

В номинации «Спец(з)рада-2020/2021» с большим отрывом в этом году «победил» спецсовет по государственному управлению при Институте подготовки кадров государственной службы занятости Украины.

Номинация «Посіпака-2020»

Особое неприятие у настоящих ученых вызывает поддержка практик недобропорядочности в провластных структурах. На этот раз были номинированы следующие кандидаты: 226 народных депутатов, причастных к назначению Сергея Шкарлета министром образования и науки Украины; 13 членов диссертационного совета Д 26.891.02 государственного управления при Институте подготовки кадров государственной службы занятости Украины - за присуждение ученой степени кандидата наук по государственному управлению Ильи Киве; Председатель патронатной службы МОН Сергей Захарин, который, по мнению ученых, ведет политику публичного оправдания практик академической недобропорядочности.

С большим отрывом «победителями» стали 13 членов специализированного ученого совета Д 26.891.02 по государственному управлению при Институте подготовки кадров государственной службы занятости Украины за присуждение научной степени кандидата наук по государственному управлению Илье Киве.

Отличие «Академическое недостоинство года» — это форма общественной обратной связи, предназначенная для защиты и развития образования и науки в обществе на основе академической добропорядочности.