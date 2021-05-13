В соответствии с приказом Министерства обороны, на вооружение Вооруженных сил Украины принят беспилотный разведывательный летательный аппарат «Лелека 100». Об этом сообщила пресс-служба оборонного ведомства.

По словам министра обороны Андрея Тарана, «Лелека» - уже известный и проверенный в боевых условиях беспилотник. Комплекс находился в эксплуатации украинской армии с 2016 года, неоднократно применялся в районе проведения операции Объединенных сил и зарекомендовал себя положительно.

«Современная война продемонстрировала преимущество применения разведывательных и ударных БПЛА в единой системе с другими подразделениями. «Лелека» - это «глаза» и «уши» на поле боя для решения задач по аэроразведке, картографированию местности. Он может патрулировать, передавать оперативную информацию и получать точные географические координаты в режиме реального времени. Истинный факт, что этот БПЛА помогает артиллерии метко поражать цели уже со второго выстрела. Важно, что мы приняли на вооружение образец, который уже проходил испытания не только на полигонах, но и в реальных боевых условиях», - отметил Таран.

Стоит отметить, что передача данных с беспилотника «Лелека 100» происходит в режиме реального времени, а видеотрансляция - путем кодирования данных, исключает возможность его перехвата стандартными видеоприемниками.

Кроме этого, по словам министра, сигнал с БПЛА содержит ряд дополнительных защитных характеристик, существенно повышают способность «Лелека 100» не быть перехваченным средствами радиоэлектронной борьбы.

Аппарат устойчив к погодным условиям и может выполнять задачи в условиях повышенной облачности и дождя, в любое время суток. Комплекс также может применяться в условиях сложной радиоэфирной обстановки при применении противником радиопомех и блокировки систем спутниковой навигации.

Одновременно с принятием на вооружение, положительно решен вопрос о возможности серийного производства «Лелека 100» в Украине. Оно будет осуществляться на основе комплектующих отечественного производства.

Ожидается, что поставки комплексов в ВСУ начнется уже в этом году.