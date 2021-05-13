На побочные реакции после прививки против коронавируса пожаловалось 0,22% украинцев из общего количества провакцинированных.

Об этом заявил главный государственный санитарный врач, заместитель главы Минздрава Виктор Ляшко, передает Радио Свобода.

По его словам, жалобы от граждан фиксируются в течение 30 дней после прививки.

«После вакцинации любая реакция или ухудшения состояния здоровья, которая происходит с человеком в течение месяца, расценивается как событие, которое совпало по времени с вакцинацией. Проводится соответствующее расследование: это было вследствие вакцинации или это совпало по времени с вакцинацией», - сказал Ляшко.

По словам главного санитарного врача, сейчас больше всего обращений зафиксировано после прививки вакциной AstraZeneca (Covishield) индийского производства.

«По вакцине Covishield - тысяча сообщений из всех провакцинированных. По вакцине CoronaVac (китайского производства. - Ред.) - 7 сообщений по вакцине Pfizer - 7 сообщений и по вакцине AstraZeneca (Южная Корея .- Ред.) - 177 сообщений », - сказал Ляшко.

Он добавил, что среди самых распространенных реакций на вакцинацию - боль в месте прививки, покраснение, аллергическая реакция, головная боль, повышение температуры.