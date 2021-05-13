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По месту жительства Александра Тупицкого, указ о назначении которого на должность судьи КСУ отменили, проходит обыск. Следователи Государственного бюро расследований пришли по адресу его проживания в 6:00 утра 13 мая. Об этом сообщает ZN.UA со ссылкой на источники в ГБР.

Уточняется, что обыск проводится в присутствии Тупицкого, его жены, двух малолетних детей и адвоката.

«Согласно ч. 1 ст. 234 УПК Украины обыск проводится с целью выявления сведений об обстоятельствах совершения уголовного преступления, отыскания орудия уголовного преступления или имущества, которое было получено в результате его совершения, а также с целью установления разыскиваемых лиц», - говорится в соответствующем постановлении Печерского суда, которое находится в распоряжении издания.

Напомним, президент Владимир Зеленский 27 марта отменил указы экс-президента Виктора Януковича о назначении Александра Тупицкого и Александра Касминина судьями КСУ.

Зеленский отметил, что указы Януковича от 2013 года о назначении Тупицкого и Касминина отменены по результатам «аудита указов экс-президента, проведенного во исполнение решения СНБО».

 
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