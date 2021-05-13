Государственный секретарь США Энтони Блинкен в разговоре с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в среду повторил предыдущие заявления президента США Джо Байдена о решительном намерении Вашингтона действовать твердо в ответ на действия России, которые вредят США или их союзникам.

Об этом говорится в сообщении Государственного департамента США по итогам разговора, пишет «Европейская правда».

В разговоре с Лавровым Блинкен обсудил будущую министерскую встречу Арктического совета, на которой министры встретятся на следующей неделе.

«Госсекретарь Блинкен подтвердил решимость президента Байдена защищать граждан США и твердо защищать интересы США в ответ на действия России, которые наносят вред нам или нашим союзникам», - говорится в сообщении Госдепа.

Блинкен призвал Россию освободить Пола Уилана, осужденного в России по обвинению в шпионаже, и Тревора Рида, осужденного в России к девяти годам колонии общего режима после сопротивления полицейским при задержании.

Напомним, во время визита в Киев на прошлой неделе Блинкен подчеркнул, что США рассмотрят запрос Украины о предоставлении вооружения и обещают сделать все, чтобы РФ не пошла на новый акт агрессии.

Блинкен также заявил, что Россия продолжает представлять военную угрозу на украинской границе, несмотря на отвод части личного состава и техники.