также в разделеСтолица
За сутки в Киеве от COVID-19 умерли 37 человек 16
В Киеве не планируется масштабных акций 9 мая, полиция готова к обеспечению порядка 17
В Киеве «заминировали» торговые центры и ряд станций метро 18
Двое киевлян заживо сожгли мужчину 32
В Киеве за сутки обнаружили 611 больных COVID-19 25
Киев сделал первые шаги для продления линии скоростного трамвая в центр города 20
Украина запретила ввоз свинины из ЕС 21
В Киеве за сутки 23 смерти от COVID-19 12
Апрель в Киеве был холоднее нормы 13
Двое братьев в Киеве торговали конфиденциальной информацией о 32 млн граждан 16
В Киеве за сутки обнаружили 143 больных коронавирусом 12
В Киеве за сутки – 151 новый случай COVID, умерли 15 человек 14
В Киеве за сутки обнаружили 95 больных коронавирусом 23
В Киеве снижается прирост COVID 16
В КГГА прокомментировали марш к годовщине создания СС Галичина 36
В Киеве закончился локдаун 28
В Киеве разработали график посещения кладбищ в поминальные дни 24
Двух руководителей завода «АТЕК» подозревают в растрате более 162 млн 21

В Киеве в воскресенье, 9 мая, обнаружили 101 случай коронавируса, 8 больных умерли, сообщил мэр Виталий Кличко.

Госпитализировано за сутки 14 больных коронавирусом и 98 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

С начала пандемии в Киеве обнаружили 199 077 случаев коронавируса, 4826 больных умерли, 128 157 – выздоровели.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Соломенском (41), Святошинском (14) и в Дарницком (12) районах.   

В Украине по состоянию на утро понедельника, 10 мая, зафиксировано 2817 новых случаев заболевания COVID-19.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

10
Теги