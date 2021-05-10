В Киеве в воскресенье, 9 мая, обнаружили 101 случай коронавируса, 8 больных умерли, сообщил мэр Виталий Кличко.
Госпитализировано за сутки 14 больных коронавирусом и 98 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями.
С начала пандемии в Киеве обнаружили 199 077 случаев коронавируса, 4826 больных умерли, 128 157 – выздоровели.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в Соломенском (41), Святошинском (14) и в Дарницком (12) районах.
В Украине по состоянию на утро понедельника, 10 мая, зафиксировано 2817 новых случаев заболевания COVID-19.
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