В Украине по состоянию на утро понедельника, 10 мая, зафиксировано 2817 новых случаев заболевания COVID-19, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

За прошедшие сутки госпитализировано 1414 человек; летальных случаев – 119; 9002 человека выздоровели; проведено тестирований за сутки - 21 883 (в том числе методом ПЦР - 13158, методом ИФА - 2250, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 6475).

За все время пандемии в Украине заболели - 2122327 человек; 1768753 выздоровели; летальных случаев - 46512; проведено ПЦР-тестов - 9668937.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (449), Донецкой (243), Львовской (217), Киевской (184) и Харьковской (175) областях.

1004 человека привито против COVID-19 за сутки 9 мая 2021 в Украине, 863 645 – с начала прививочной кампании. Из них получили 1 дозу - 863 643 человека, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 446 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом).