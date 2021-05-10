В Украине в очередь на вакцинацию против коронавируса уже записались более 597 тыс. человек, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

По данным Минздрава, сейчас в Украине вакцинируют:

медиков и работников учреждений здравоохранения;

жителей и персонал домов престарелых и специализированных интернатов участников Операции объединенных сил на Востоке Украины;

социальных работников;

священнослужителей;

олимпийцев и паралимпийцев, которые будут представлять Украину на соревнованиях в Токио в 2021 году;

педагогов, привлеченных к проведению внешнего независимого оценивания (ВНО); сотрудников патрульной полиции, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и пограничников;

людей в возрасте от 65 лет.

«Приоритет отдается людям наиболее преклонного возраста и людям, которые имеют неинфекционные хронические заболевания. В частности, сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания, болезни органов дыхания и почек», - сообщили в министерстве.

В ведомстве напомнили, что даже если гражданин не входит в одну из этих групп, то он может записаться в очередь на прививку против COVID-19 и ждать сообщения о начале вакцинации его группы.

Записаться в очередь на вакцинацию можно через контакт-центр Минздрав: необходимо набрать номер 0800602019, предоставить оператору свои данные, выбрать место вакцинации и ожидать сообщение о приглашении на вакцинацию.

Также в очередь на вакцинацию можно записаться через мобильное приложение и портал «Дия».

Напомним, 1004 человека привито против COVID-19 за сутки 9 мая 2021 в Украине, 863 645 – с начала прививочной кампании. Из них получили 1 дозу - 863 643 человека, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 446 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом).